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    Золотой призер Азербайджана: Хвала Всевышнему, я добился своей цели

    Моя цель - повторить свой успех в Рио-де-Жанейро

    Баку. 18 июня. REPORT. AZ/ "Хвала Всевышнему, я добился своей цели, увидел плоды своих тренировок и завоевал для Азербайджана золотую медаль”.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил золотой призер по тхэквондо на Европейских играх, азербайджанский спортсмен Айхан Тагизаде.  

    Он выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву и руководству Федерации каратэ за оказанную заботу.

    “Победа - сладкое чувство. Моя цель - повторить свой успех в Рио-де-Жанейро”, - отметил А.Тагизаде.

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