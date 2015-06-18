Золотой призер Азербайджана: Хвала Всевышнему, я добился своей цели

Баку. 18 июня. REPORT. AZ/ "Хвала Всевышнему, я добился своей цели, увидел плоды своих тренировок и завоевал для Азербайджана золотую медаль”.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил золотой призер по тхэквондо на Европейских играх, азербайджанский спортсмен Айхан Тагизаде.

Он выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву и руководству Федерации каратэ за оказанную заботу.

“Победа - сладкое чувство. Моя цель - повторить свой успех в Рио-де-Жанейро”, - отметил А.Тагизаде.