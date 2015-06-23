Золотая Олимпийская медаль Назима Гусейнова выставлена в Доме болельщиков в Баку

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Легендарный дзюдоист, первый Олимпийский чемпион Азербайджана Назим Гусейнов посетил Дом болельщиков "Баку-2015".

Как сообщает Report со ссылкой на Российский информационно-культурный центр (РИКЦ), здесь он провел очередную встречу с болельщиками.

"Азербайджан и Россию многое объединяет. У нас общая школа борьбы, общая спортивная история. На Олимпиаде в Барселоне мы выступали как объединенная команда СНГ. Олимпийское знамя нашей объединенной команды нес известный борец Александр Карелин, а знамя Азербайджана доверили мне. Я хотел бы пожелать России, Азербайджану, всем участникам Европейских игр мира, здоровья и настоящего успеха", - подчеркнул чемпион.