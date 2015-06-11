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    Золотая медаль игр в Баку по борьбе будет приравнена к званию чемпиона Европы

    Вице-президент Федерации спортивной борьбы России: Этот турнир станет отборочным к чемпионату мира

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Золотая медаль первых Европейских игр в Баку по спортивной борьбе будет приравнена к званию чемпиона Европы. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом заявил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов.

    "Международная федерация борьбы подписала контракт с оргкомитетом игр в Баку в числе последних - в марте прошлого года, - рассказал Брюсов. - В связи с этим чемпионат Европы пройдет в рамках Европейских игр, а медаль победителя игр в Баку будет приравнена к званию чемпиона Европы. Плюс этот турнир станет отборочным к чемпионату мира, который пройдет в сентябре нынешнего года в США, в Лас-Вегасе".

    Соревнования по борьбе пройдут в Баку с 13 по 18 июня.

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