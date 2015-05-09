​Зияд Халфаев: На первых Европейских играх мы хотим попасть как минимум в первую тройку

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "l Европейские игры представят миру Азербайджан как спортивную страну. Так как наша работа связана с атлетикой, могу сказать, что, наряду с другими видами спорта, игры представят миру и наших атлетов. Положительной чертой является строительство спортивных сооружений, где мы сможем тренироваться и проводить соревнования".

Об этом заявил Report главный тренер национальной сборной Азербайджана по прыжкам Зияд Халфаев.

По его словам, чтобы поднять на соревнованиях наш флаг, атлеты постараются попасть хотя бы в первую тройку: "Поэтому мы изо всех сил стараемся стать призерами первых Европейских игр. На соревнованиях в целом примут участие 14 команд. Наша команда будет представлена 37-ю спортсменами. Мы имеем шансы попасть в первую тройку. Наша команда состоит из 37-ми спортсменов, которым вручат одну медаль. Это соревнование чем-то напоминает командные соревнования по волейболу и футболу. В период "Баку-2015" Международная федерация легкой атлетики (İAF) проведет Чемпионат Европы. Успехи, достигнутые атлетами на первых Европейских играх, будут также относиться и к Чемпионату Европы".

Зияд Халфаев добавил, что в команде 20 парней и 17 девушек. В целом, соревнования пройдут по 40 видам, 20 из которых относятся к парням, и столько же - к девушкам: "Каждый атлет наберет очки, согласно которым, будет подсчитан общий результат. Мы будем представлены во всех видах. Проведение Европейских игр в Баку придает нам дополнительный стимул. Команда изо всех сил пытается добиться результата. Недавно мы вернулись с учебно-тренировочного сбора из Сочи. Спортсменов, которые могут завоевать медали, мы намерены отправить на испытательные соревнования. В качестве примера можно привести Назима Бабаева, ставшего бронзовым призером на прошедших в китайском городе Нанкин Летних юношеских Олимпийских играх. Кроме того, у нас есть такие сильные спортсмены, как Рагим Мамедов, легионер Хайле Ибрагимов, которые также представят Азербайджан в командных соревнованиях. Хочу отметить, что Турция не станет принимать участие на Европейских играх, так как попала во второй дивизион. В Баку будут состязаться лишь команды третьего дивизиона. Их должно было быть 15, в том числе команды из Вегрии, Грузии, Сан-Марино и пр. Однако, из-за отказа армян, команд осталось 14".

На вопрос о том, имеют ли азербайджанские атлеты шанс на получение лицензии в Рио-2016, Зияд Халфаев ответил, что шанс есть: "Могу отметить Назима Бабаева. Норматив по прыжкам составляет 16.90 м. В прошлую зиму соревнования мы завершили с показателем 16.33 метра. Если увеличить этот результат еще на 60 см, у нас появится шанс получить лицензию на Рио-2016".

По словам главного тренера, они хотят, чтобы данный вид спорта принял в стране более массовый характер: "У нас есть Спортивная школа по легкой атлетике. В районах периодически проводятся соревнования, на которых отбираются перспективные спортсмены. Что же касается предстоящих Европейских игр, нам бы хотелось добиться хороших результатов. Главная наша задача - добиться хороших результатов, чтобы на играх развевался наш флаг".