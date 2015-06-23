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    Азербайджанские волейболистки встретились с представительницами Нидерландов

    Победа обеспечит путевку в полуфинал

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Завершился второй сет проходящего в рамках I Европейских игр "Баку-2015" волейбольного матча между сборными командами Азербайджана и Нидерландов. 

    Как сообщает Report, сборная Азербайджана на этот раз одержала победу со счетом 25:23.

    20:11 

    В рамках I Европейских игр "Баку-2015" завершился первый сет волейбольного матча между сборными Азербайджана и Нидерландов. 

    Как сообщает Report, на встрече в "Baku Crystall Hall" наша команда одержала победу со счетом 25:21 (1:0).

    В 1/4 финала азербайджанские волейболистки встретились с представительницами национальной команды Нидерландов. 

    Как сообщает Report, до игры прозвучали государственные гимны Азербайджана и Нидерландов. 

    Первым судьей встречи является Жавита Родригес, а вторым - Филипп Шурман. 

    В состав нашей команды входят Ксения Позняк, Оксана Курт, Адина Байрамова, Айшен Абдулазимова, Жанна Матиасофска-Агаева, Валерия Мамедова, Полина Рагимова.

    17:30

    Сегодня участвующая на I Европейских играх "Баку-2015" женская сборная Азербайджана по волейболу проведет очередную встречу.

    Как сообщает Report, чтобы завоевать путевку в полуфинал, наши волейболистки встретятся с голландской командой.

    Встреча состоится в 19:00. 

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