Азербайджанские волейболистки встретились с представительницами Нидерландов

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Завершился второй сет проходящего в рамках I Европейских игр "Баку-2015" волейбольного матча между сборными командами Азербайджана и Нидерландов.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана на этот раз одержала победу со счетом 25:23.

20:11

В рамках I Европейских игр "Баку-2015" завершился первый сет волейбольного матча между сборными Азербайджана и Нидерландов.

Как сообщает Report, на встрече в "Baku Crystall Hall" наша команда одержала победу со счетом 25:21 (1:0).

В 1/4 финала азербайджанские волейболистки встретились с представительницами национальной команды Нидерландов.

Как сообщает Report, до игры прозвучали государственные гимны Азербайджана и Нидерландов.

Первым судьей встречи является Жавита Родригес, а вторым - Филипп Шурман.

В состав нашей команды входят Ксения Позняк, Оксана Курт, Адина Байрамова, Айшен Абдулазимова, Жанна Матиасофска-Агаева, Валерия Мамедова, Полина Рагимова.

17:30

Сегодня участвующая на I Европейских играх "Баку-2015" женская сборная Азербайджана по волейболу проведет очередную встречу.

Как сообщает Report, чтобы завоевать путевку в полуфинал, наши волейболистки встретятся с голландской командой.

Встреча состоится в 19:00.