Замгенсека НОК Беларуси: Первые Европейские Игры прошли на высоком уровне

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ "Первые Европейские Игры прошли на высоком уровне. Что касается организации, каждая служба, каждое звено справилось с поставленной задачей. Я посещал Олимпийские Игры, Универсиады и у меня есть с чем сравнивать".

Об этом Report заявил заместитель генерального секретаря НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок.

Комментируя выступление белорусских спортсменов, Д.Довгаленок сказал, что они выступили очень достойно: "Конечно, у нас были виды спорта, где мы остановились, буквально, в шаге от медалей. Но все еще впереди. Но 43 медали, завоеванные нашей делегацией и занятое седьмое место, я считаю, удачным выступлением. В любом случае, есть над чем работать. Есть виды спорта, в которых мы себя сильно не проявили".

Д.Довгаленок также отметил, что Европейские Игры стали хорошей площадкой для спортсменов подготовиться к предстоящим Олимпийским Играм: "Когда делегация приехала сюда, все спортсмены сказали, что хорошо, что наконец-то Европа собралась и начала проводить подобные игры, так как за год до Олимпийских Игр это хорошая "прикидка" к Олимпиаде, когда много болельщиков, когда нужно настраиваться. Это большой плюс".

Оценивая выступления азербайджанских спортсменов, представитель НОК Беларуси отметил, что они подтвердили, что находятся на высоком уровне: "Думаю, что руководство вашей страны довольно их выступлениями. Когда спортсмены выступают на чемпионатах мира по своим видам спорта, теряются их завоеванные медали, их места, а когда команда выступает на играх, вся странах за ними следит и весь народ Азербайджана понимает, что у них есть сильная команда, которая также может себя проявить в Рио".

Заместитель генерального секретаря НОК Беларуси также поделился своим мнением по поводу перспектив Европейских Игр и возможности их проведения в Беларуси. По словам Д.Довгаленока, у него есть информация о том, что этот вопрос на данный момент прорабатывается.