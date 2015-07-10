Заместитель посла Израиля: Уровень Европейских Игр Баку-2015 был самым высоким

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Уровень первых Европейских Игр "Баку-2015" был самым высоким". Об этом Report заявил заместитель посла Израиля в Азербайджане Ронен Краус (Ronen Krausz).

Он добавил, что высокий уровень организации игр также подтвердили представители израильской делегации.

Р.Краус напомнил, что Израиль послал самую многочисленную делегацию на спортивные состязания в своей истории: "Я считаю, что результаты были хорошими. У нас 12 медалей и это большой успех для нас".

Говоря о возможности проведения вторых Европейских Игр в Израиле, Р.Краус сказал, что этот вопрос пока не стоит в повестке: "Сейчас мы заняты подготовкой спортсменов к Олимпийским Играм".