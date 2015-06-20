ЮНИСЕФ: Европейские Игры помогут привлечь внимание к развитию безопасного и инклюзивного спорта

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Полагаю, что Европейские Игры смогут создать возможность, чтобы привлечь внимание к призыву детей по созданию более безопасного и инклюзивного спорта в Азербайджане".

Как сообщает Report со ссылкой на "The Guardian", об этом в своем письме в редакцию заявила региональный директор ЮНИСЕФ по Центральной и Восточной Европе и странам СНГ Мари-Пьер Пуарье.

"Менее, чем двух недель назад подростки представили азербайджанским официальным лицам свои рекомендации о том, как улучшить доступ к безопасному и инклюзивному спорту в Азербайджане. Это маленькие шаги, который мы должны поддержать, чтобы привнести позитивные изменения в азербайджанском обществе, и мы твердо верим, что эти шаги ценны для детей и молодых людей", - заявила она.

М.П.Пуарье сказала, что дети в Азербайджане, как и дети во всем мире, имеют право, чтобы их голоса были услышаны, а также влиять на вопросы, которые их затрагивают: "Это то, с чем ЮНИСЕФ работает во всех странах, в которых мы действуем. Мы делали это до того, как начались Игры, и продолжим делать это впредь".