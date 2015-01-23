Яшар Мамедов: "Мы хотим добиться успеха на Европейских играх с помощью наших спортсменов"

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ За 140 дней до начала первых Европейских игр "Баку-2015" Report начинает представлять интервью с официальными представителями национальных федераций для оценки возможности сборных команд Азербайджана, получивших право на непосредственное участие в соревнованиях во всех 20 видах спорта. Нашим первым собеседником стал первый вице-президент Федерации фехтования Азербайджана Яшар Мамедов.

Официальный представитель федерации рассказал, что из 216 фехтовальщиков 16 будут представлять Азербайджан, из них 8 мужчин и 8 женщин. По его словам, на первых Европейских играх женская команда выступит лучше, чем мужская, так как команда фехтовальщиц более сильная: "Я жду успешного выступления женщин. Что касается мужчин, я ожидаю результата от шпажиста Кянана Алиева в индивидуальных соревнованиях. Но в командных соревнованиях у нас много сильных соперников".

Вице-президент, отметивший, что на первых Европейских играх состоится несколько турниров, добавил, что азербайджанские фехтовальщицы 28 января отправятся в столицу Греции Афины для участия в Кубке мира: "Женский турнир завершится 2 февраля. Мужчины же примут участие в турнире, который состоится 19-23 февраля в столице Польши Варшаве. С 12 по 18 февраля будут проходить учебно-тренировочные сборы. Женщины в марте поедут в город Гент Бельгии. Учебно-тренировочные сборы для них пройдут с 15 по 23 апреля в Украине".

Я.Мамедов отметил, что главный тренер Фикрет Велиев хотел провести учебно-тренировочные сборы не в Польше, а в столице России Москве: "Мы поговорили с моим сыном Ильгаром Мамедовым, если раньше аренда зала стоила 150 евро в день, то сейчас 90 долларов. С этой точки зрения, более выгодно проводить сборы там. Кроме того, там есть возможность провести больше встреч. В Москве условия лучше. С 29 апреля по 4 мая в столице Китая Пекине пройдет Кубок мира. На всех соревнованиях будут участвовать четыре наших спортсмена. Также с 27 мая по 1 июня в Москве состоится Гран-при. После этого соревнования в Швейцарии будет проходить чемпионат Европы. Мужская команда выступает хуже женской команды в соревнованиях по фехтованию на саблях".

Что касается вопроса легионеров, Я.Мамедов сказал, что местные спортсмены хотят завоевать успех: "Было время, когда я брал легионеров. С 1999 до 2005 года я привлек в нашу команду по фехтованию на саблях Елену Жемаеву, супругу Ильгара. Она показал хорошие результаты. За этот период она стала двукратным чемпионом мира в индивидуальных соревнованиях, она завоевывала 2-е и 3-е места. В командных соревнованиях трижды занимала 3-е место. Начиная с 2005 года, команде перестали уделять внимание. Сейчас мы хотим добиться успеха с помощью наших спортсменов".

Отметим, что соревнования по фехтованию на первых Европейских играх пройдут с 23 по 27 июня.