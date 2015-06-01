​Вступил в силу запрет на въезд в Баку автомобилей с районной регистрацией - ФОТО

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В связи с I Европейскими играми сегодня с 16:30 вступил в силу запрет, поставленный на въезд на территорию Баку автомобилей с районной регистрацией.

Об этом Report отметил старший инспектор 6-го взвода Главного государственного управления дорожной полиции, старший лейтенант полиции Бакир Гасанов.

По его словам, желающим въехать на территорию Баку водителям рекомендуется либо изменить направление движения, либо припарковать автомобили в предусмотренных для этого местах и воспользоваться общественным транспортом: "Эти правила не запрещают гражданам посещать Баку. Просто, данный шаг преследует целью обеспечить безопасность участников I Европейских игр, спортсменов и жителей столицы, и предотвратить плотность и пробки до окончания игр".

Б.Гасанов добавил, что сотрудники ГДП будут нести на предусмотренных территориях круглосуточную службу: "На территорию Баку не будут пропускаться не только автомобили с районной регистрацией, но и машины с технической неисправностью. Запрет также коснется автомобилей, не имеющих определенных деталей в передней и задней частях транспортного средства, и автомобилей, на которых установлено дополнительное оборудование. Контроль за всем этим будет возложен на сотрудников ГДП и они будут круглосуточно дежурить на определенных территориях".