Все медали по маунтинбайку среди мужчин на Европейских играх заняли спортсмены из Швейцарии

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Все награды в соревнованиях по маунтинбайку среди мужчин на I Европейских играх заняли спортсмены из Швейцарии.

Как сообщает Report, первым прибыв к финишу, золотой медали удостоен швейцарский спортсмен Нино Шуртер. Он показал лучшее время, пройдя дистанцию за 1 час 41 мин. 04 сек.

Вторым стал также швейцарский спортсмен Лукас Флюкегер, отстав от лидера на 13 секунд.

Третье место в гонке занял Фабиан Гигер (Швейцария), показав время в 1 час 41 мин. 37 сек.