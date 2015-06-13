 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Все медали по маунтинбайку среди мужчин на Европейских играх заняли спортсмены из Швейцарии

    Золотую медаль заработал швейцарец Нино Шуртер

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Все награды в соревнованиях по маунтинбайку среди мужчин на I Европейских играх заняли спортсмены из Швейцарии. 

    Как сообщает Report, первым прибыв к финишу, золотой медали удостоен швейцарский спортсмен Нино Шуртер. Он показал лучшее время, пройдя дистанцию за 1 час 41 мин. 04 сек. 

    Вторым стал также швейцарский спортсмен Лукас Флюкегер, отстав от лидера на 13 секунд. 

    Третье место в гонке занял Фабиан Гигер (Швейцария), показав время в 1 час 41 мин. 37 сек. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi