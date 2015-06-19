Внесена ясность в вопрос нехватки билетов на некоторые соревнования "Баку-2015"

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ "Знаю, что некоторые жалеют, что не могут достать билеты на отдельные виды спорта. Люди желают купить билеты, но не могут достать их. Однако при просмотре некоторых телеканалов видны пустые места в залах".

Об этом заявил Report генеральный директор по операциям Операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Саймон Клегг.

"Естественно, мы не можем продавать больше билетов. На соревнованиях на открытом воздухе многие не остаются до конца игры. А перепродавать билеты на эти места не представляется возможным, так как эти билеты уже проданы. Просто некоторые люди не могут правильно воспользоваться билетом. Если кто-то хочет участвовать на спортивных играх в течение короткого времени, мы не можем этому помешать. По этой причине в спортивных залах можно увидеть свободные места. Особенно на соревнованиях в открытых местах это явление встречается чаще. Лично я сам несколько раз наблюдал за соревнованиями по различным видам спорта как в открытом, так и закрытом помещении, и видел рост числа зрителей. Особенно на соревнованиях по волейболу, прыжкам в воду бывает большое количество зрителей", - отметил С.Клегг.