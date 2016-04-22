Баку. 22 Апреля. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин объявил открытым чемпионат Европы по дзюдо в Казани, отметив популярность этого вида единоборств в России. Глава государства пожелал успехов спортсменам в этих соревнованиях. Как передает Report, об этом сообшает ТАСС.

"Объявляю чемпионат Европы по дзюдо 2016 года в Казани открытым", - сказал президент.

Глава государства также отметил хорошую организацию турнира и поблагодарил за это Казань. "Здесь знают, что такое спорт, любят его и умеют организовывать такие масштабные мероприятия", - сказал президент.

Чемпионат Европы по дзюдо проводится ежегодно с 1951 года. В этом году в соревнованиях примут участие 477 спортсменов из 46 стран, будут разыграны 16 комплектов наград. Чемпионат в Казани является одним из финальных квалификационных этапов на летние Олимпийские игры в Рио- де-Жанейро.





