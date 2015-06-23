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    Виктор Лебедев: Мне понравился Азербайджан, сам город Баку и его жители

    Здесь ощущается очень хорошая аура

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ "Мне понравился Азербайджан, сам город Баку и его жители, здесь ощущается очень хорошая аура".

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на пресс-конференции в Якутии заявил российский спортсмен, победитель соревнований по вольной борьбе в весе до 57 кг на Европейских играх "Баку-2015" Виктор Лебедев. 

    "Хотя я не был на Олимпийских играх, но товарищи по команде, которые участвовали в Олимпиаде, говорят, что азербайджанцы смогли организовать соревнования даже на лучшем уровне", - отметил Виктор Лебедев. 

    По его словам, соревнования по вольной борьбе на первых Европейских играх в Баку вызвали большой интерес у зрителей. 

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