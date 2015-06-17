Вице-президент НОК Турции: Мы готовы провести II Европейские игры - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Интервью вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК) Турции Гасана Арата агентству Report:

- В настоящее время на повестке дня стоит вопрос проведения II Европейских игр в 2019 году в Турции. Обсужден ли этот вопрос с местным НОК?

- Я сделал заявление в связи с этим вопросом и отметил, что если государственные чиновники Турции пожелают провести подобное мероприятие, надо заняться организаторством. Я сказал, что если официальные лица пожелают, Турция сможет это осуществить. Турция готова к проведению подобных мероприятий. В частности, города Мерсин, Измир, Анталья полностью готовы к соревнованиям. До этого состоялись Средиземноморские игры. Однако этот вопрос решает не НОК, а государственные чиновники.

- Пока ничего конкретного нет?

- Нет. Мне задали такой вопрос и я ответил, что Турция сможет провести эти игры.

- Вы также являетесь членом правления Европейского олимпийского комитета (ЕОК). Проводились ли какие-либо обсуждения в ЕОК в связи с определением страны для проведения II Европейских игр?

- Бывают встречи, обсуждения. Этот вопрос будет уточнен в предстоящие месяцы. Голландия в последний момент отказалась от проведения II Европейских игр. На олимпийских играх такое случается. Например, есть страны, отзывающие свою кандидатуру на проведение зимних олимпийских игр. Это может меняться в зависимости от внутреннего политического положения в стране и к этому надо относиться с уважением. Есть другие города, страны и переговоры с ними продолжаются. Однако мы не будем оглашать их имена.

- Каким Вы видите будущее Европейских игр?

- Европа является самой древней в мире колыбелью культуры. В мире проводятся Панамериканские, Азиатские игры. Европейские игры - запоздавшее начало. Однако это начало было успешным благодаря Азербайджану. Деревня атлетов в Баку отвечает мировым стандартам. Здесь такое же качество, какое было при лондонских Олимпийских играх. Самым важным фактором является то, чтобы спортсмены остались довольны. В этом случае спортсмен сможет победить. Спортсмены за время соревнований видят много болельщиков, спортивные объекты очень красивые. Спортивные объекты здесь самые современные из соответствующих объектов Европы. Баку успешно проделывает и продолжает эту работу. Верю, что так будет и впредь.

- Что вы думаете о"Баку-2015"?

- Народ, город, государство пожелали, и это случилось. Помимо этого, ваши спортсмены очень сильные. Выступают успешно и завоевывают медали. Европейские страны, увидев это, также захотят проводить подобные мероприятия. Баку для Европейских игр стал прекрасным началом.

- Вы заявили, что Турция может провести Европейские игры с меньшими расходами...

- Да, так как у нас уже готовы спортивные сооружения и объекты.

- Как Вы оцениваете выступления турецких спортсменов?

- Начало хорошее. Помимо борьбы и каратэ, мы ждем хороших результатов в соревнованиях по тхэквондо, женскому волейболу, стрельбе. Еще можно завоевать медали в дзюдо и боксе. Турецкое телевидение каждый день ведет 10-12-часовую прямую трансляцию из Баку. Весь турецкий народ наблюдает за играми, что хорошо сказывается на мотивации спортсменов. Ребята хотят вернуться на родину с медалями. Турция очень довольна. Даже на церемонии открытия нас встретили с особой любовью. Такое аплодирование турков азербайджанскими зрителями войдет в историю. Это успех двух братских стран. Это незабываемо.

- Будучи Гасаном Аратом, а не представителем ЕОК, где бы вы хотели проведения II Европейских игр?

- Мое личное мнение таково, что если государственные чиновники одобрят, почему бы не в Турции? Однако в это время у нас будет проводиться молодежная олимпиада. В Турции будет сформировано новое правительство. Еще раз повторяю, вопрос о проведении игр решают должностные лица страны. Однако я хочу, чтобы игры проводились в нашей стране, так как это будет успешным.

- Вы уже несколько дней находитесь в Баку. Было ли время на прогулки?

- Я побывал в Ичеришехер, в турецком посольстве. Очень красиво. Планирую также посетить Девичью башню. У вас прекрасный город. Все друзья из Европы говорят, что нас здесь очень любят. Мы говорим на одном языке. Мы истосковались по таким чувствам. Пережить, почувствовать это большая честь.

- За несколько дней пребывания в Азербайджане какие блюда азербайджанской кухни вам понравились?

- У вас есть один плов с сушенной курагой и т.д. Больше всего мне понравился этот плов. Мне также нравится долма из виноградных листьев, здесь ее очень хорошо готовят, в Стамбуле в ресторанах так не получается. Есть еще много других блюд. Разве здесь может что-то не понравиться?! Азербайджан является родной для нас страной. Для меня блюдом №1 здесь является долма из виноградных листьев.