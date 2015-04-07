​Вице-президент ЕОК: Азербайджан не жалеет денег на организацию Европейских игр

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Нидерланды являются главным претендентом на проведение летом 2019 года Европейских игр.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС вице-президент Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Александр Козловский.

Выборы столицы вторых Европейских игр пройдут в мае 2015 года в Турции на чрезвычайной генеральной ассамблее ЕОК.

"Европейский олимпийский комитет, в отличие от Международного олимпийского комитета, имеет свой подход к выборам. Мы сами смотрим, кто более достоин проводить эти Игры. Сейчас нашим кандидатом являются Нидерланды. В мае пройдет традиционный семинар европейских олимпийских комитетов. Последний день будет преобразован в Чрезвычайную генеральную ассамблею. Она продлится меньше часа и, скорее всего, предложит Нидерланды в качестве места проведения следующих Европейских игр", - отметил Козловский.

Первые Европейские игры пройдут с 12 по 28 июня 2015 года в Баку. По словам Козловского, Азербайджан не жалеет денег на организацию этих соревнований, чтобы они навсегда запомнились всем спортсменам и зрителям.

"В Нидерландах свой подход к делу - четкий и экономный, - отметил собеседник ТАСС. - Но строгий подход к расходованию средств никак не отразится на качестве организации самих соревнований. У Нидерландов очень интересная концепция. Соревнования пройдут не только в Амстердаме или Роттердаме, а по всей стране. Учитывая маленькие размеры страны, такая разбросанность вполне уместна. Отмечу, что Европейские игры 2019 года, так же как и бакинские, будут, своего рода, экспериментальными. Мы ищем оптимальный вариант проведения этих уникальных соревнований".

По словам Козловского, к проведению Европейских игр 2019 года проявляли интерес не только Нидерланды. "У нас были определенные переговоры и с другими странами, которые проявляли интерес к проведению Европейских игр. Не буду говорить, с какими конкретно, но это те государства, которые ранее безрезультатно претендовали на проведение Олимпийских игр", - подытожил вице-президент ЕОК.