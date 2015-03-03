Вход на соревнования по гимнастике будет бесплатным

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ "Соревнования по гимнастике будут проходить в одном и том же месте".

Как сообщает Report, об этом заявил на прошедшей сегодня в Центре Гейдара Алиева пресс-конференции генсек Федерации гимнастики Азербайджана Фарид Гаибов.

По словам представителя федерации, организовать подобные соревнования очень сложно, но они будут очень интересными и понравятся зрителям. Ф.Гаибов отметил, что Азербайджан будет представлен во всех видах гимнастики.

Затронув стартующие с 4 марта испытательные соревнования, Ф.Гаибов сказал, что они преследуют целью подготовку к Европейским играм, и добавил, что вход будет бесплатным. Желающие смогут приобрести билеты, придя на Национальную арену гимнастики.

Отметим, что на I Европейских играх соревнования по гимнастике пройдут 14-21 июня.