Валентин Демьяненко: Впечатления от I Европейских игр самые яркие и незабываемые

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ "Впечатления от первых Европейских игр самые яркие и незабываемые".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил серебряный призер Европейских игр по гребле на каноэ, азербайджанский спортсмен Валентин Демьяненко.

Комментируя соревнования, на которых он получил медаль, В.Демьяненко сказал, что применил свою тактику, однако, по его словам, день был для него неудачным. Спортсмен также отметил, что погодные условия во время проведения соревнования были для спортсменов непростыми, так как они привыкли к более низкой температуре.

Отвечая на вопрос Report по поводу шансов на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, В.Демьяненко сказал, что будет стараться работать в этом направлении.