​В Венгрии прошла презентация под названием "Баку-2015: 100 дней до открытия"

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Национальный олимпийский комитет Венгрии (НОК) совместно с посольством Азербайджана в этой стране провел презентацию под названием "Баку-2015: 100 дней до открытия".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Венгрии.

На церемонии в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Венгрии участвовали официальные представители этой страны, журналисты, сотрудники нашего посольства.

Выступивший госсекретарь по вопросам спорта министерства человеческих ресурсов Венгрии Иштван Шимичрко отметил, что организованная 20 февраля этого года Фондом Гейдара Алиева при поддержке посольства Азербайджана в Венгрии презентация l Европейских игр "Баку-2015" стала одним из важных событий в культурной и спортивной жизни Будапешта.

Напомнив о желании Венгрии взять на себя организацию Летних олимпийских игр 2024 года, И. Шимичрко сказал, что в данном вопросе можно воспользоваться опытом Баку.

Спортивный директор НОК Венгрии, олимпийский чемпион Ласло Фабиа добавил, что уже дважды был в Баку в составе венгерской делегации в связи с организацией игр и отметил, что работы по подготовке к спортивному празднику в столице Азербайджана ведутся на высоком уровне и завершатся своевременно.

В своих выступлениях руководители отдельных федераций коснулись обязательств, поставленных перед венгерскими спортсменами в связи с "Баку-2015".

Затем состоялся просмотр документального фильма, посвященного подготовке к l Европейским играм. Официальные представители НОК Венгрии ответили на интересующие журналистов вопросы.