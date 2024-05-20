В связи с чемпионатом Европы власти Грузии будут субсидировать рейсы в Германию

В связи с чемпионатом Европы правительство Грузии будет субсидировать чартерные рейсы в направлении Германии.

В связи с чемпионатом Европы правительство Грузии будет субсидировать чартерные рейсы в направлении Германии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства.

"Мы говорили о субсидировании авиабилетов, которые связаны с рейсами, предназначенными для участия в чемпионате Европы в Германии. 18, 22, 26 июля пройдут матчи сборной Грузии в соответствующей подгруппе. Очень важно, чтобы на эти матчи пришло как можно больше грузинских болельщиков", - отметил он.

По его словам, прямые рейсы будут обеспечены в такие города, как Дортмунд, Гамбург, Кёльн и Дюссельдорф. Прямые рейсы будут обеспечены примерно для 2 тыс. болельщиков из Тбилисского международного аэропорта и примерно для 1 тыс. болельщиков из Кутаисского международного аэропорта.