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В связи с чемпионатом Европы власти Грузии будут субсидировать рейсы в Германию

В связи с чемпионатом Европы власти Грузии будут субсидировать рейсы в Германию В связи с чемпионатом Европы правительство Грузии будет субсидировать чартерные рейсы в направлении Германии.
Европейские игры
20 мая 2024 г. 13:03
В связи с чемпионатом Европы власти Грузии будут субсидировать рейсы в Германию

В связи с чемпионатом Европы правительство Грузии будет субсидировать чартерные рейсы в направлении Германии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства.

"Мы говорили о субсидировании авиабилетов, которые связаны с рейсами, предназначенными для участия в чемпионате Европы в Германии. 18, 22, 26 июля пройдут матчи сборной Грузии в соответствующей подгруппе. Очень важно, чтобы на эти матчи пришло как можно больше грузинских болельщиков", - отметил он.

По его словам, прямые рейсы будут обеспечены в такие города, как Дортмунд, Гамбург, Кёльн и Дюссельдорф. Прямые рейсы будут обеспечены примерно для 2 тыс. болельщиков из Тбилисского международного аэропорта и примерно для 1 тыс. болельщиков из Кутаисского международного аэропорта.

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Версия на английском языке In connection with European Championship, Georgian authorities to subsidize flights to Germany

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