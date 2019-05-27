В преддверии II Европейских игр в Минске состоится День Азербайджана

В преддверии II Европейских игр "Минск 2019" в столице Беларуси организуют День Азербайджана.

Как сообщили Report в организационном комитете игр, торжественная церемония была проведена 20 июня в одной из фан-зон.

В мероприятии с большим количеством официальных лиц и представителей спортивной общественности Азербайджана, примут участие также официальные лица Европейских олимпийских комитетов и международных федераций.

Отметим, что официальное открытие II Европейских игр состоится 21 июня. Игры продлятся до 30 июня.