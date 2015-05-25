В Праге состоялась презентация в связи с первыми Европейскими играми "Баку-2015"

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в Чехии состоялась презентация в связи с первыми Европейскими играми, которые пройдут в Баку. Об этом Report сообщили в посольстве.

На мероприятии посол Азербайджана в Чехии Фарид Шафиев выступил перед участниками и предоставил информацию о предстоящих в Баку первых Европейских играх, коснулся значимости спортивного события.

Выступивший от имени генерального секретаря Олимпийского комитета Чехии (ОКЧ) Петра Грацлика пресс-секретарь ОКЧ Александр Климент рассказал о подготовке чешских спортсменов к играм и подчеркнул, что чешские спортсмены будут участвовать на Европейских играх в Баку с сильным составом.

На мероприятии участвовали представители госструктур, члены парламента Чехии, представители дипломатического корпуса в Праге и средств массовой информации, а также представители азербайджанской общины и местной общественности.

На мероприятии был продемонстрирован видеоклип, посвященный Европейским играм.