Cостоялись очередные матчи по пляжному волейболу

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" прошли очередные матчи по пляжному волейболу среди мужчин. Как сообщает Report, в 10:00 борьбу начали 8 команд.

Итальянские спортсмены встретились с командой из Греции. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Италии. В другой игре группы встретились команды Латвии и Украины, победу одержали латвийцы со счетом 2:1. Согласно этим результатам, Италия, набрав 6 очков, занимает первое место в группе, Греция находится на втором месте (5 очков), Латвия и Украина на 3-м и 4-м местах соответственно.

Две другие встречи состоялись в группе E. Вначале встретились команды Турции и Голландии. Победу праздновала турецкая команда - 2:1. Матч между Израилем и Чехией завершился поражением чешской команды. Израиль выиграл со счетом 2:1. После 3-х матчей Израиль является лидером группы, набрав 6 очков. На втором месте - Чехия (5 очков), а на третьем - Турция (4 очка). Голландия занимает последнее место в группе, набрав 3 очка.