В Париже открылась Олимпийская деревня

На севере Парижа официально открылась Олимпийская деревня.

На севере Парижа официально открылась Олимпийская деревня.

Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien.

Сообщается, что уже 18 июля она примет первых участников Игр, в частности, из США и Новой Зеландии.

Деревня занимает в 52 гектара. Она должна принять 14 250 человек, в том числе около 9 тысяч спортсменов. Обеспечивать работу деревни будут 4 тыс. сотрудников и еще около полутора тысяч волонтеров.

Олимпийский огонь прибыл в Париж 14 июля, в День взятия Бастилии. Факел пронесли по Елисейским полям, а затем мимо Национальной ассамблеи, Собора Парижской богоматери и Лувра.

В июле мэр Парижа Анн Идальго и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера окунулись в Сену, чтобы подтвердить, что вода в реке достаточно чистая для спортивных соревнований.

Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля.