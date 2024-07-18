В Париже открылась Олимпийская деревня

На севере Парижа официально открылась Олимпийская деревня.
Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien.
Сообщается, что уже 18 июля она примет первых участников Игр, в частности, из США и Новой Зеландии.
Деревня занимает в 52 гектара. Она должна принять 14 250 человек, в том числе около 9 тысяч спортсменов. Обеспечивать работу деревни будут 4 тыс. сотрудников и еще около полутора тысяч волонтеров.
Олимпийский огонь прибыл в Париж 14 июля, в День взятия Бастилии. Факел пронесли по Елисейским полям, а затем мимо Национальной ассамблеи, Собора Парижской богоматери и Лувра.
В июле мэр Парижа Анн Идальго и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера окунулись в Сену, чтобы подтвердить, что вода в реке достаточно чистая для спортивных соревнований.
Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля.