​В Национальном Олимпийском Комитете обсудили перспективы "Дома болельщиков России и Азербайджана"

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ 2 июня вице-президент Национального Олимпийского Комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде провел встречу с руководителем представительств а Россотрудничеств а в Азербайджане Валентином Денисовым. Как сообщает Report со ссылкой на Российский информационно-ку льтурный центр, В. Денисов подробно проинформировал о ходе подготовки к открытию в Баку "Дома болельщиков России и Азербайджана", который разместится в здании Российского информационно-культурного центра. Вопрос о его создании ранее был согласован на межправительстве нном уровне. Ожидается, что в церемонии открытия Дома примут участие азербайджанские и российские политики, представители творческой интеллигенции, выдающиеся спортсмены.

В течение двух недель все желающие могут здесь ознакомиться с экспозициями об истории развития спорта в России и Азербайджане. Будет оборудован специальный зал для коллективного просмотра соревнований I Европейских игр. Состоятся встречи ветеранов спорта Азербайджана и России.