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    ​В Национальном Олимпийском Комитете обсудили перспективы "Дома болельщиков России и Азербайджана"

    В. Денисов подробно проинформировал о ходе подготовки к открытию в Баку Дома болельщиков России и Азербайджана

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ 2 июня вице-президент Национального Олимпийского Комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде провел встречу с руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентином Денисовым. Как сообщает Report со ссылкой на Российский информационно-культурный центр, В. Денисов подробно проинформировал о ходе подготовки к открытию в Баку "Дома болельщиков России и Азербайджана", который разместится в здании Российского информационно-культурного центра.  Вопрос о его создании ранее был согласован на межправительственном уровне. Ожидается, что в церемонии открытия Дома примут участие азербайджанские и российские политики, представители творческой интеллигенции, выдающиеся спортсмены.

    В течение двух недель все желающие могут здесь ознакомиться с экспозициями об истории развития спорта в России и Азербайджане. Будет оборудован специальный зал для коллективного просмотра соревнований I Европейских игр. Состоятся встречи ветеранов спорта Азербайджана и России. 

    На встрече также принимала участие член Исполкома Национального Олимпийского Комитета Азербайджана Зарифа Салахова, которая накануне побывала в Российском информационно-культурном центре и подробно ознакомилась с ходом работ по подготовке "Дома болельщиков России и Азербайджана".

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