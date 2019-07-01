В Минске завершилась церемония закрытия II Европейских игр - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В Минске завершилась церемония закрытия II Европейских игр, передает корреспондент Report, находящийся в Беларуси.

Отметим, что соревнования стартовали 21 июня. В Играх приняли участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

В общекомандном зачете победила сборная России, на счету которой 109 наград (44 золотых, 23 серебряные и 42 бронзовые), второе место заняла команда Белоруссии (24-16-29), третье - сборная Украины (16-17-18).

Сборная Азербайджана по итогам соревнований расположилась на 10-ом месте (5 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей).

Следующие Европейские игры пройдут в 2023 году в польском Кракове.

**23:39

В столице Минске на стадионе “Динамо” началась церемония закрытия II Европейских игр, передает корреспондент Report, находящийся в Беларуси.

Отметим, что знаменосцем сборной Азербайджана избран каратист Асиман Гурбанлы.