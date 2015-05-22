Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Мингячевире открылся пункт продажи билетов Баку-2015. Как сообщает Report, жители города могут приобрести билеты на соревнования по гребле в кассах Мингячевирского драматического театра.

Стоимость билетов на сидячие места на первый этап соревнований по гребле колеблется в пределах 1-3 манатов, финальных игр - в пределах 1-5 манатов. Подростки младше 16 лет и дети будут допускаться бесплатно.

Генеральный директор по операциям Баку-2015 Саймон Клег отметил, что жители Мингячевира смогут приобрести билеты на соревнования по гребле в новом пункте продажи билетов. По его словам, наличие специального пункта продажи билетов в городе делает максимально доступным для народа Азербайджана посещение первых Европейских игр: "Они смогут насладиться этим грандиозным и историческим спортивным праздником".

Отметим, что соревнования по гребле пройдут 14-16 июня.