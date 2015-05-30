В Мадриде состоялась презентация Европейских Игр

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В столице Испании Мадриде состоялась презентация первых Европейских Игр в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Олимпийского Комитета Испании, выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Испании Алтай Эфендиев сказал, что через две недели Азербайджан впишет свое имя в историю.

По его словам, идея создания подобного мероприятия родилась именно в Испании в 2007 году. "Мероприятие станет миксом культур, где каждый сможет выразить свою идею. Мы хотим послать этот месаж всему миру. Это также будет уникальной возможностью представить нашу страну, которая всего 24 года назад обрела независимость", - сказал посол.

В свою очередь, глава Олимпийского комитета Алехандро Бланко отметил, что Европа очень важный континент в плане спорта. При этом он добавил, что Игры установят стандарт для организации, несмотря на то, что у Азербайджана было два с половиной года на подготовку.

Отметим, что от Испании на Играх будут участвовать 214 атлетов, которые будут бороться в 19 из 20 видах спорта.