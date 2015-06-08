В Госдуме России открылась выставка "Баку – столица первых Европейских игр"

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ 8 июня в Госдуме России открылась фотовыставка "Баку – столица первых Европейских игр".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Госдумы РФ, открыли выставку депутат Государственной думы Дмитрий Савельев, спортсмены Марат Сафин и Татьяна Горбунова.

Приветствуя предстоящие масштабные спортивные соревнования в Азербайджане, Д.Савельев отметил огромную работу, проведенную в короткие сроки руководством дружественной страны по возведению современных спортивных комплексов и созданию комфортных условий, а также пожелал побед для российских и азербайджанских спортсменов.

Марат Сафин пожелал Азербайджану, "чтобы все прошло гладко, а всем спортсменам – удачи".

Татьяна Горбунова восхитилась построенным Центром гимнастики, "которого нет ни в одном европейском городе", и призвала всех отправиться в Баку - принять участие в празднике спорта.