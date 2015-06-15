Ирина Зарецка: В финале публика зарядила меня энергетикой

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "На такой фантастический финал я не рассчитывала и сама от себя в шоке", - сказала Report азербайджанская спортсменка, обладательница золотой медали на Европейских играх "Баку-2015" на соревнованиях по каратэ по технике кумитэ Ирина Зарецка.

"Мы готовились к этому, я знала, что будет очень трудно, и соперница, которая со мной работала в финале, - это единственная, на которую я настраивалась очень сильно и только из-за нее переживала. Но потом собралась в финале и публика зарядила меня энергетикой", - сказала каратистка.

И.Зарецка отметила, что золотая медаль Европейских игр имеет огромное значение: "После любой победы возникают чувства радости и гордости за работу, которая была проведена. А медаль такого уровня - это впервые, это золото, поэтому я не знаю, как передать свои эмоции и чувство радости".

Отметим, что среди женщин в весовой категории 68 кг Ирина Зарецка победила австрийскую спортсменку Алису Бучингер со счетом 8:1.