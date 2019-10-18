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В Дохе награждены лучшие спортсмены II Европейских игр

В Дохе награждены лучшие спортсмены II Европейских игр

Объявлены лучшие спортсмены II Европейских Игр. 

Как сообщает Report, имена лучших спортсменов были обнародованы на XXVI Генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Дохе. 

Итальянский стрелок Мауро Несполи, завоевавший 2 золотые и 1 бронзовую медали на играх “Минск-2019”, признан лучшим спортсменом. Лучшей среди спортсменок признана российская гимнастка Дина Аверина, завоевавшая 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. 

Специальный приз вручил российской гимнастке президент Европейских олимпийских комитетов Янеш Косьянчич, а Несполи наградил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. 

Напомним, что II Европейские игры прошли в Минске с 20 по 30 июня.

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