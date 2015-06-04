​В парламенте Великобритании прошел прием по случаю Евроигр "Баку-2015"

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Европейско-азербайджанское общество (TEAS) организовало 3 июня официальный прием в парламенте Великобритании по случаю предстоящих Европейских игр "Баку-2015", сообщает Report со ссылкой на издание PRWeb.

В приеме приняли участие ряд британских парламентариев, дипломатов, представители спортивных федераций Великобритании и Азербайджана.

"Тот факт, что первые Европейские игры представлены в Азербайджане, доказывает, что страна достойна проводить их. За последние десятилетия экономический уровень и инфраструктура моей страны получила серьезное развитие", - заявил учредитель и председатель TEAS Тале Гейдаров в ходе приема.

В свою очередь в своем видеообращении к гостям приема главный операционный директор "Баку-2015" Саймон Клегг заявил, что подготовка к играм в короткие сроки, занявшая 30 месяцев вместо обычных семи лет, организована благодаря талантливым людям в Азербайджане.

"Мы увидим фантастические игры здесь, в Азербайджане, и весь мир будет наблюдать за Баку", - подчеркнул он.

Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде подчеркнул, что Евроигры станут прочным наследием в контексте спортивных сооружений, транспорта и инфраструктуры.

"Организация Евроигр потребовала вклада большого опыта со всей Европы, и послужило укреплению связей между Азербайджаном и Европой", - заявил дипломат.

Один из организаторов приема, британский парламентарий лорд Эддингтон подчеркнул, что Игры являются праздником спорта и предоставляют ценную возможность для взаимного обогащения идеями и культурой.