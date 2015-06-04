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    ​В парламенте Великобритании прошел прием по случаю Евроигр "Баку-2015"

    Европейско-азербайджанское общество (TEAS) организовало официальный прием по случаю Первых Европейских игр

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Европейско-азербайджанское общество (TEAS) организовало 3 июня официальный прием в парламенте Великобритании по случаю предстоящих Европейских игр "Баку-2015", сообщает Report со ссылкой на издание PRWeb.

    В приеме приняли участие ряд британских парламентариев, дипломатов, представители спортивных федераций Великобритании и Азербайджана.

    "Тот факт, что первые Европейские игры представлены в Азербайджане, доказывает, что страна достойна проводить их. За последние десятилетия экономический уровень и инфраструктура моей страны получила серьезное развитие", - заявил учредитель и председатель TEAS Тале Гейдаров в ходе приема.

    В свою очередь в своем видеообращении к гостям приема главный операционный директор "Баку-2015" Саймон Клегг заявил, что подготовка к играм в короткие сроки, занявшая 30 месяцев вместо обычных семи лет, организована благодаря талантливым людям в Азербайджане.

    "Мы увидим фантастические игры здесь, в Азербайджане, и весь мир будет наблюдать за Баку", - подчеркнул он.

    Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде подчеркнул, что Евроигры станут прочным наследием в контексте спортивных сооружений, транспорта и инфраструктуры.

    "Организация Евроигр потребовала вклада большого опыта со всей Европы, и послужило укреплению связей между Азербайджаном и Европой", - заявил дипломат.

    Один из организаторов приема, британский парламентарий лорд Эддингтон подчеркнул, что Игры являются праздником спорта и предоставляют ценную возможность для взаимного обогащения идеями и культурой.

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