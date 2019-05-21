В Беларуси презентовали медали II Европейских игр "Минск 2019"

Сегодня в Беларуси прошла презентация наградных и памятных медалей II Европейских игр "Минск 2019".

Как сообщает Report, на мероприятии в замковом комплексе "Мир" в столице страны были продемонстрированы золотые, серебряные и бронзовые медали.

Вес одной награды составляет около 540 граммов, диаметр – 9,5 см, а её толщина – около 1 см. Корпус медалей выполнен из специального сплава – томпака. При их изготовлении используются драгоценные металлы – золото 24К, чистое серебро 999-ой пробы и бронза – в соответствии с тремя достоинствами наград. Всего для II Европейских игр будет изготовлено 1084 медалей: по 329 золотых и серебряных, а также 426 бронзовых. Наименование вида спорта и дисциплины, в которой вручается медаль будет выгравировано на оборотной стороне каждой награды. Каждая медаль будет упакована в деревянный футляр,на верхней части которого логотип Игр будет нанесен цветом, соответствующим занятому месту (1 место – золотой, 2 место – серебряный, 3 место – бронзовый).

Помимо наградных медалей, будут также изготовлены памятные, которыми будут награждены все участники II Европейских игр и официальные лица, входящие в состав спортивных делегаций стран. Они станут уменьшенной копией наград призеров соревнований.

Напомним, что II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 г. в Токио (Япония).

I Европейские игры прошли 12 - 28 июня 2015 года в Баку.