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    В Беларуси правительство обсудило подготовку ко Вторым Европейским Играм

    По итогам заседания утвержден план мероприятий по подготовке и проведению II Европейских игр

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Под председательством премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова прошло заседание республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт правительства Беларуси, были рассмотрены проекты контракта о проведении игр, спортивной программы игр, а также ход возведения и реконструкции спортивных объектов. Обсуждены варианты размещения медиацентра.

    По итогам заседания утвержден план мероприятий по подготовке и проведению Вторых Европейских игр 2019 года в Беларуси.

    Отметим, что Первые Европейские Игры прошли в Баку с 12 по 28 июня.

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