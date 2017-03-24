В Беларуси правительство обсудило подготовку ко Вторым Европейским Играм

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Под председательством премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова прошло заседание республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт правительства Беларуси, были рассмотрены проекты контракта о проведении игр, спортивной программы игр, а также ход возведения и реконструкции спортивных объектов. Обсуждены варианты размещения медиацентра.

По итогам заседания утвержден план мероприятий по подготовке и проведению Вторых Европейских игр 2019 года в Беларуси.

Отметим, что Первые Европейские Игры прошли в Баку с 12 по 28 июня.