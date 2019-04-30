В Баку вручили сертификат Звездного посла II Евроигр

30 апреля в посольстве Беларуси в Азербайджане состоялась торжественная церемония вручения сертификата Звездного посла II Европейских игр 2019 года известной певице, композитору и заслуженной артистке Азербайджана Тунзале Агаевой.

Как сообщает Report, в приветственной речи посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович высоко оценил заслуги певицы как в творческой, так и спортивной жизни страны и выразил надежду, что ее авторитет и опыт помогут в деле продвижения и популяризации предстоящих Игр в Минске. Посол особо поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанную консультационную помощь в процессе подготовки к II Европейским играм 2019 года, а также пригласил всех азербайджанцев посетить Беларусь во время их проведения.

Заместитель генерального секретаря Национального Олимпийского комитета Азербайджана, вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азер Алиев подчеркнул, что Тунзаля Агаева уже носила титул Звездного посла I Европейских игр, IV Игр исламской солидарности и гонок "Формула-1" в Баку. Она на высоком уровне представляла Олимпийское движение в Азербайджане и достойно справилась с возложенной на нее ответственностью. Азер Алиев пожелал новому Звездному послу успехов в предстоящей деятельности.

В свою очередь Тунзаля Агаева поблагодарила за оказанное высокое доверие и отметила, что для нее это назначение – одновременно большая честь и ответственность. Также она выразила уверенность в том, что Евроигры в Минске пройдут на достойном уровне, заверив, что для этого она со своей стороны приложит максимальные усилия.