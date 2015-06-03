В Баку приехала сборная Болгарии по боксу для участия на I Европейских играх

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Баку приехала национальная сборная Болгарии по боксу, которая будет участвовать на первых Европейских играх. Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, восточные европейцы тренируются с 9 боксерами под руководством тренеров Пальми Ранчева и Михаила Танкова.
Состав сборной Болгарии:
49 кг Тинко Банабаков
52 кг Даниэль Асенов
56 кг Стефан Иванов
60 кг Элиан Димитров
64 кг Айрин Исметов
69 кг Симеон Чамов
81 кг Радослав Панталеев
91 кг Кристиан Димитров
+91 кг Петр Белберов
Отметим, что соревнования по боксу на первых Европейских играх "Баку-2015" состоятся 16-27 июня.
Sport DepartmentАвтор новости
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