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    В Баку приехала сборная Болгарии по боксу для участия на I Европейских играх

    В состав команды входят 9 спортсменов

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Баку приехала национальная сборная Болгарии по боксу, которая будет участвовать на первых Европейских играх. Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, восточные европейцы тренируются с 9 боксерами под руководством тренеров Пальми Ранчева и Михаила Танкова. 

    Состав сборной Болгарии:

    49 кг Тинко Банабаков 
    52 кг Даниэль Асенов
    56 кг Стефан Иванов
    60 кг Элиан Димитров
    64 кг Айрин Исметов 
    69 кг Симеон Чамов 
    81 кг Радослав Панталеев
    91 кг Кристиан Димитров 
    +91 кг Петр Белберов

    Отметим, что соревнования по боксу на первых Европейских играх "Баку-2015" состоятся 16-27 июня. 

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