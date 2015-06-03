В Баку приехала сборная Болгарии по боксу для участия на I Европейских играх

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Баку приехала национальная сборная Болгарии по боксу, которая будет участвовать на первых Европейских играх. Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, восточные европейцы тренируются с 9 боксерами под руководством тренеров Пальми Ранчева и Михаила Танкова.

Состав сборной Болгарии:

49 кг Тинко Банабаков

52 кг Даниэль Асенов

56 кг Стефан Иванов

60 кг Элиан Димитров

64 кг Айрин Исметов

69 кг Симеон Чамов

81 кг Радослав Панталеев

91 кг Кристиан Димитров

+91 кг Петр Белберов

Отметим, что соревнования по боксу на первых Европейских играх "Баку-2015" состоятся 16-27 июня.