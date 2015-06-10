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    В Баку прибыла первая группа итальянских и британских спортсменов, которые примут участие на I Европейских играх

    Представители обеих стран прибыли в столицу в широком составе

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Баку прибыла первая группа итальянских и британских спортсменов, которые примут участие на I Европейских играх.

    Как сообщает Report, в первую группу итальянской делегации вошли члены сборных по стрельбе, триатлону, синхронному плаванию и водному поло среди женщин.

    Среди них олимпийская чемпионка по стрельбе Джессика Росси и серебряный призер Олимпийских игр Массимо Фабризи, которые отличились на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Итальянские спортсмены уже размещены в Деревне атлетов. Технический директор команды Элио Локателли при виде флага своей страны, вывешенного на балконе, заметил: "Это действительно прекрасное место. До сих пор я принимал участие в 16 летних и зимних олимпиадах. Это даже лучше того, что я видел на Олимпийских играх".

    В широком составе прибыла в Баку и делегация Великобритании. В составе делегации олимпийские чемпионы Никола Адамс, Джейд Джонс и Эд Маккивер.

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