​В "Баку-2015" в борьбу вступают 8 дзюдоистов Азербайджана

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на l Европейских играх "Баку-2015" в борьбу вступят 8 дзюдоистов Азербайджана. Как сообщает Report, из них 3 женщины, 5 мужчин.

Среди мужчин в борьбу вступит Рустам Оруджев в весовой категории 73 кг. Он начнет борьбу в 1/16 финала, так как его соперник не участвовал в 1/32 финала. Его соперником будет победитель поединка между немцем Кристофером Воелком и чехом Яромиром Йежеком.

Среди женщин соперницей Ханым Исмаиловой в весовой категории 63 кг в 1/16 финала является македонка Катерина Николоска. Победительница встретится с француженкой Клариссей Агбеню.

Нурия Ахундова в том же весе встречается с полькой Агатой Оздоба. Победительница в 1/8 финала встретится с Герби Ярден. Валида Мирзазаде в весе 70 кг встретится с представительницей Бельгии Роксаной Тейманс. Победительница поединка сразится с голландкой Ким Поллинг. Наргиз Ибрагимова в том же весе попытается одолеть хорватку Барбару Матич. Завоевавшая победу в этой встрече спортсменка встретится в 1/8 финала с победителем поединка Джулиан Робра (Швеция) - Анна Погачник (Словения).

Азербайджанские паралимпийцы также сегодня вступают в борьбу. В соревнованиях среди инвалидов по зрению среди мужчин будут бороться за места Ильхам Закиев, Закир Муслимов, среди женщин - Сабина Абдуллаева.

Ильхам Закиев в весе 90 кг начнет борьбу непосредственно в полуфинале, так как его соперник в 1/4 финала не принимал участие в состязании. Здесь он встретится с победителем поединка между турком Дурсуном Хайраном и греком Климисом Папачристосом. Закир Муслимов в том же весе в 1/4 финала встретится с украинцем Олександром Поминовым. Завоевавший победу в этой встрече спортсмен сразится с победителем поединка между Александром Парасюком (Россия) - Жульеном Таурином (Франция).

Среди женщин Сабина Абдуллаева вступит в борьбу в 1/4 финала. Ее соперницей в весе 57 кг будет Мария Моника Меренкиано Херреро. Завоевавшая путевку в финал спортсменка встретится с победительницей встречи между украинкой Натальей Николайчук и турчанкой Шерифе Косеоглу.