Украинское телевидение покажет Европейские игры

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Cпортивные болельщики смогут наблюдать в эфире украинского телевидения за ходом событий первых в истории Европейских игр. Как сообщает Report со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины. в соответствии с заключенным соглашением с владельцами телевизионных прав предполагается до 100 часов трансляций на "Первом" канале.

Кроме трансляций со спортивных арен Баку, любители спорта каждый вечер смогут смотреть "Дневники Европейских игр", в которых будут собраны самые интересные и эмоциональные моменты каждого спортивного дня.

Напомним, что на первом в истории спортивном форуме Старого Света, который состоится в Баку с 12 по 28 июня, Украину будут представлять 243 атлета в 19 из 20 видов спорта.

Более 6000 спортсменов из всех стран Европы будут бороться за 253 комплекта наград.