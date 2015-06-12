​Турецкие пловцы: Наши азербайджанские конкуренты сильнее нас

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Мы хорошо выступили. Несмотря на это, мы немного волновались". Как сообщает Report, об этом заявили журналистам выступающие на первых Европейских играх "Баку-2015" в дуэте по синхронному плаванию Дефне Бакырчы и Мисра Гюндеш.

Они отметили, что Азербайджан является сильным конкурентом: "Словакия, Венгрия, Чехия и Израиль находятся на одном с нами уровне. Мы пытаемся обогнать их. Наши конкуренты из Швейцарии, Беларуси и других стран на уровень выше нас, однако мы также стараемся приблизиться к ним по количеству баллов. Азербайджанские конкуренты также сильнее нас".

Турецкие пловчихи отметили, что их первое выступление превзошло даже собственные ожидания, и соревнования организованы на высоком уровне: "Мы показали результаты, которые превзошли наши ожидания, и заработали баллы. Соревнования организованы на высоком уровне. Все продумано и запланировано. Встреча и размещение спортсменов в Деревне атлетов организованы на уровне. К туркам очень хорошо относятся".

Отметим, что турецкий дуэт набрал 75.2333 балла.