 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Турецкая сборная по волейболу обнародовала состав для "Баку 2015"

    В список включены имена 58 спортсменов

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован состав мужской сборной Турции по волейболу для участия на Первых Европейских играх "Баку 2015". Как сообщает Report, в список включены имена  58 спортсменов.

    Однако не все спортсмены примут участие на играх. Спортсмены, имена которых Турецкая волейбольная федерация внесла с общий список, будут участвовать на Европейских играх, Чемпионате мира и в Европейской лиге CEV.

    Сборная Турции будет выступать в группе А, куда входят также Азербайджан, Сербия, Польша, Франция и Финляндия. 

    Отметим, что соревнования по волейболу стартуют 13 июня в Crystal Hall, в них примут участие 336 спортсменов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi