Турецкая сборная по волейболу обнародовала состав для "Баку 2015"

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован состав мужской сборной Турции по волейболу для участия на Первых Европейских играх "Баку 2015". Как сообщает Report, в список включены имена 58 спортсменов.

Однако не все спортсмены примут участие на играх. Спортсмены, имена которых Турецкая волейбольная федерация внесла с общий список, будут участвовать на Европейских играх, Чемпионате мира и в Европейской лиге CEV.

Сборная Турции будет выступать в группе А, куда входят также Азербайджан, Сербия, Польша, Франция и Финляндия.

Отметим, что соревнования по волейболу стартуют 13 июня в Crystal Hall, в них примут участие 336 спортсменов.