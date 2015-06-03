​Турция отправляет на I Европейские игры 92 спортсмена

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх Турция будет представлена делегацией в составе 192 человек. В состав делегации также входят 11 спортсменов и 81 спортсменка.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Spor, об этом заявил министр молодежи и спорта Турции Акиф Чагатай Кылыч.

По его словам, турецкие спортсмены будут бороться в 23 видах спорта.

Министр отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие на торжественной церемонии открытия I Европейских игр: "Договоренность по этому поводу была достигнута с Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе визита в Турцию президента Азербайджана Ильхама Алиева".