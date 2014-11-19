Турция окажет поддержку Азербайджану при подготовке к I Европейским олимпийским играми

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Турция готова поделиться с Азербайджаном опытом, приобретенным за время участия в международных соревнованиях, а также оказать стране всяческую поддержку. Как сообщает Report, об этом заявил на церемонии презентации I Европейских олимпийских игр "Баку-2015" в Стамбуле министр молодежи и спорта Турции Акиф Чагатай Кылыч.

Он отметил, что Турция и Азербайджан заявили миру о взаимной близости лозунгом "два государства - единый народ".

"Мы испытываем большое волнение в связи с проведением I Европейских олимпийских игр в Азербайджане. Мы относимся к этому так же, как если бы соревнование проходило в Турции. Мы всегда готовы поделиться с Азербайджаном опытом, приобретенным за время участия в международных соревнованиях и оказать братской стране всяческую поддержку", - заключил А.Ч.Кылыч