Известная певица, композитор и заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева стала звездным послом II Европейских игр.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, в посольстве Республики Беларусь в Азербайджане состоялась торжественная церемония вручения сертификата Звездного посла II Европейских игр 2019 года.

В приветственной речи посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович высоко оценил заслуги певицы как в творческой, так и спортивной жизни страны, и выразил надежду, что ее авторитет и опыт помогут в деле продвижения и популяризации предстоящих Игр.

Отметим, что Тунзаля Агаева не впервые становится Звездным послом мультиспортивного форума. Известная певица также выступала послом I Европейских игр, IV Игр исламской солидарности и гонок "Формула 1" в Баку.

Напомним, что II Европейские игры "Минск 2019" пройдут 21-30 июня. Бороться за 199 комплектов наград в 15 видах спорта будут спортсмены из 50 стран. Борьба по 8 видам спорта будет нести квалификационный характер на Летние олимпийские игры 2020 года в Токио.