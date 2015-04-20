​Тунзаля Агаева представила гимн, посвященный I Европейским играм "Баку-2015"

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня прошла презентация видеоролика и гимна I Европейских игр, которые представила официальный партнер игр - компания "Coca Cola".

Как сообщает Report, на мероприятии в отеле "Fairmont" приняли участие гендиректор по операциям Операционного комитета I Европейских игр Саймон Клегг, вице-президент Национального олимпийского комитета Хазар Исаев, звездные послы "Баку-2015" Тунзаля Агаева, Рафаэль Дадашев, Джошгун Искендеров, гендиректор "Azerbaijan Coca Cola Bottlers" Джем Беджел и др.

В своем выступлении С.Клегг коснулся агитационной кампании, роли и поддержки "Coca Cola" в проведении I Европейских игр "Баку-2015". Затем гендиректор заверил присутствующих, что во время игр все останутся довольны представленными компанией услугами.

В ходе мероприятия гостям представили видеоролик и исполненный Тунзалей Агаевой гимн, посвященный компанией "Coca Cola" I Европейским играм "Баку-2015". Гимн называется "Bakımın üzü gülür" ("Мой Баку улыбается").

Отметим, что I Европейские игры "Баку-2015" пройдут 12-28 июня.