​Трое игроков сборной России по пляжному футболу стали послами Европейских игр в Баку

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Игроки сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий, Илья Леонов и Антон Шкарин стали международными послами первых Европейских игр в Баку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в настоящее время национальная команда проводит сбор в Сочи, там же пройдет Кубок Российского футбольного союза.

"Европейские игры - это новая ступень для нас, и стать послом Игр - огромная честь. Я еще не оказался там, но уверен, что это будет грандиозное событие", - отметил голкипер Бухлицкий.

Капитан команды Леонов заметил, что победа на Европейских играх для команды станет более значимой, чем на чемпионате мира.

"Очень хотелось бы стать победителями первых Игр. Я уверен, что этот успех даст более громкий резонанс, чем победа на чемпионате мира. Все-таки мы уже - двукратные чемпионы мира, и болельщики не очень удивятся, если мы выиграем мировое первенство в третий раз. А вот победе в Баку они очень обрадуются", - уверен Леонов.

Сборная России четыре раза выигрывала Евролигу, дважды - Кубок Европы и два раза завоевывала "золото" чемпионатов мира.

Турнир по пляжному футболу на Европейских играх в Баку пройдет с 24 по 28 июня.