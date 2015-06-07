​Тренер: 3-4 золотых медали станут хорошим результатом на Европейских Играх

Баку. 07 Июня. REPORT.AZ/ "Завоевание трех-четырех наград высшего достоинства станет успешным результатом для сборной России по вольной борьбе на Европейских играх в Баку".

Как передает Report со ссылкой на «Р-Спорт», об этом сказал cтарший тренер сборной России Хаджимурад Магомедов.

"Заключительный сбор перед Европейскими играми в Баку команда проводит в Новогорске. Все спортсмены усиленно готовятся, замен в нашей команде нет. В Баку выступят, как и было решено ранее, все победители чемпионата России, прошедшего в мае в Каспийске. Если нам удастся завоевать три-четыре золотые медали, то это можно будет посчитать хорошим результатом", - приводит "Р-Спорт" слова тренера.

Соревнования пройдут в столице Азербайджана 12-28 июня. Борцы вольного стиля 17-18 июня разыграют комплекты наград в восьми весовых категориях.