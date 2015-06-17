Тогрул Аскеров: Посвящаю победу своей стране

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Я посвящаю свою победу своей стране. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам победитель первых Европейских игр "Баку-2015" Тогрул Аскеров.

Борец представлял Азербайджан на соревнованиях в весовой категории 65 кг и в финале одержал победу над итальянским спортсменом Франком Чамизо Маркесом.

Поблагодарив всех за активную поддержку, Аскеров подчеркнул, что активно готовился к Евроиграм: "Моим желанием было победить на Евроиграх, и я добился цели. Главное - то, что победит сильнейший".